Языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, как составлять и куда отправлять жалобы о нарушении языкового законодательства.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
— Согласно ст. 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», каждый человек имеет право обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобой на нарушение требований настоящего Закона и устранении препятствий в пользовании государственным языком, — написал Тарас Креминь.
Жалобы нужно направлять по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12 или на электронную почту kremin@kmu.gov.ua
Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. Если жалоба подается в письменной форме, обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и место жительства лица, подающего жалобу, изложена суть нарушения. Жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.
Если жалоба подается в электронной форме, то подпись не требуется, однако обязательно должен быть указан адрес электронной почты или другие средства связи с заявителем.
Статья 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предполагает, что человек может обратиться к языковому омбудсмену с жалобой на решения, действия или бездействие:
Тарас Креминь обратил внимание на то, что жалобы по другим основаниям, не предусмотренным статьей 54 Закона, а также любые устные обращения, в частности, с помощью средств телефонной связи, сообщения или комментарии на страницах в социальных сетях будет рассматривать и давать на них ответ в порядке, установленном Законом Украины «Об обращениях граждан» и «О доступе к публичной информации».
Жалоба остается без рассмотрения и возвращается заявителю, если:
Ранее сообщалось, что Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновниками, в том числе и высокопоставленными.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, как составлять и куда отправлять жалобы о нарушении языкового законодательства.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
— Согласно ст. 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», каждый человек имеет право обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобой на нарушение требований настоящего Закона и устранении препятствий в пользовании государственным языком, — написал Тарас Креминь.
Жалобы нужно направлять по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12 или на электронную почту kremin@kmu.gov.ua
Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. Если жалоба подается в письменной форме, обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и место жительства лица, подающего жалобу, изложена суть нарушения. Жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.
Если жалоба подается в электронной форме, то подпись не требуется, однако обязательно должен быть указан адрес электронной почты или другие средства связи с заявителем.
Статья 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предполагает, что человек может обратиться к языковому омбудсмену с жалобой на решения, действия или бездействие:
Тарас Креминь обратил внимание на то, что жалобы по другим основаниям, не предусмотренным статьей 54 Закона, а также любые устные обращения, в частности, с помощью средств телефонной связи, сообщения или комментарии на страницах в социальных сетях будет рассматривать и давать на них ответ в порядке, установленном Законом Украины «Об обращениях граждан» и «О доступе к публичной информации».
Жалоба остается без рассмотрения и возвращается заявителю, если:
Ранее сообщалось, что Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновниками, в том числе и высокопоставленными.