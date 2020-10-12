Языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, как составлять и куда отправлять жалобы о нарушении языкового законодательства.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

— Согласно ст. 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», каждый человек имеет право обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобой на нарушение требований настоящего Закона и устранении препятствий в пользовании государственным языком, — написал Тарас Креминь.

Жалобы нужно направлять по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12 или на электронную почту kremin@kmu.gov.ua

Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. Если жалоба подается в письменной форме, обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и место жительства лица, подающего жалобу, изложена суть нарушения. Жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.

Если жалоба подается в электронной форме, то подпись не требуется, однако обязательно должен быть указан адрес электронной почты или другие средства связи с заявителем.

Статья 54 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предполагает, что человек может обратиться к языковому омбудсмену с жалобой на решения, действия или бездействие:

органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, их должностных, служебных лиц и работников;

общественных объединений, политических партий, других юридических лиц, их должностных лиц и работников.

Тарас Креминь обратил внимание на то, что жалобы по другим основаниям, не предусмотренным статьей 54 Закона, а также любые устные обращения, в частности, с помощью средств телефонной связи, сообщения или комментарии на страницах в социальных сетях будет рассматривать и давать на них ответ в порядке, установленном Законом Украины «Об обращениях граждан» и «О доступе к публичной информации».

Жалоба остается без рассмотрения и возвращается заявителю, если:

на решения, действия или бездействие, приведенные в жалобе, не распространяется действие Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»;

жалоба касается случаев соблюдения стандартов государственного языка во время публичных выступлений должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления;

приведенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и по ним Уполномоченный принял решение;

жалоба по соблюдению стандартов государственного языка не содержит обоснования;

фактические обстоятельства, указанные в жалобе, являются предметом судебного разбирательства о нарушении требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее сообщалось, что Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновниками, в том числе и высокопоставленными.