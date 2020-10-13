Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Богдана Горобца.

Указ от 12 октября опубликован на сайте главы государства.

Горобец был начальником первого отдела первого управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Фонда госимущества Украины, в коллегию которого он входит.

Согласно декларации, у него есть право пользования комнатой площадью 17 кв. м в военной части Е6133 Службы безопасности Украины, автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска. Его зарплата в военной части Е6133 в 2019 году составила 291,26 тысяч гривен.