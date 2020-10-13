Закон №905-ІХ об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях опубликовано в газете Верховной Рады «Голос Украины» от 13 октября, он вступает в силу 14 октября, передает УНН.

Речь идет о ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество» № 905-ІХ. Верховная Рада приняла документ 17 сентября, а Президент подписал накануне.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые в данный момент не являются объектом налогообложения.

Закон, как ожидается, уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 14 октября.