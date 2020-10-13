Не дожидаясь решения правительства, в Одессе решили со следующего понедельника, 19 октября, отправить школьников в нед домашнего обучения, а затем ученики еще неделю будут отдыхать на каникулах — от 26 до 30 октября.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

В столице же хотят учить школьников до следующего вторника, а лишь тогда отпустить на каникулы. Сады в стране пока работают, соблюдая карантина.

Следует заметить, что сегодня правительство будет рассматривать рекомендации министерств образования и Министерства здравоохранения. В частности, глава Минздрава Максим Степанов хочет запретить собрание в «красной» зоне вообще, а в «зеленой» — ограничить до полсотни человек.

Руководитель Минобразования Сергей Шкарлет предлагает отправить школьников на каникулы на два ближайших недели, а потом оставить их учиться дома или внедрить смешанное обучение. Учреждения профтехобразования и вузы перевести на дистанционку минимум на месяц. Впрочем, каждое училище или университет сами решают, приостанавливать очные занятия.