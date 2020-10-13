Главный инженер «Николаевгаза» Алексей Рубский рассказал, что у предприятия есть задолженность по заработной плате работникам из-за чего отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции «Отопительный сезон 2020-2021» сегодня, 13 октября, пишут НикВести.

— Да, действительно, проблемы по двум тепловикам, которые мы сейчас имеем действительно могут поставить под угрозу два основных постулата «Николаевгаза» — это безаварийное и бесперебойное газоснабжение. Почему? Потому что, действительно, выплата заработной платы — вы сами понимаете что это такое — людей на одном энтузиазме нельзя заставить работать. Второй момент — выполнение инвестпрограммы. Что это такое? Это замена проблемных участков газопровода, шкафных и в принципе установка индивидуальных счетчиков, которые так важны для населения. Это все может стать под угрозу нашей деятельности. Теперь еще по нескольким тепловикам, которые находятся в зоне риска перед отопительным сезоном и у которых есть долги. Это «Телец-ВАТ», «Садко», «Авиабуд», ОСББ «Гурт» и «Констракшн». Например, «Телец-ВАТ» задолженность порядка 100 тысяч только за транспортировку газа, - сказал Алексей Рубский.

Также он обратился к Николаевскому городскому совету с просьбой также помочь ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с выплатой задолженности по заработной плате сотрудникам предприятия.

— Очень переживаем сейчас за начало отопительного сезона. Еще раз повторюсь, не стоит вопрос, что не будет кому открыть краны, вопрос кто будет обслуживать зимой сети, если наши работники не получат заработную плату. Хотелось бы обратиться к Николаевскому городскому совету, так как «Николаевоблтеплоэнерго» является у вас в подчинении, помочь ОКП профинансировать их задолженность. Были бы признательны не только мы, но и, наверное, наши горожане, - добавил Алексей Рубский.

В свою очередь, директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что проблема, о которой говорит представитель «Николаевгаза», возникла в январе текущего года, когда НКРЕКП увеличило вдвое плату за распределение газа для коммунальнгго предприятия.

— Мы должны платить ежемесячно 7 миллионов гривен, независимо от того, работаем мы или нет. Мы отдали в этом году 50 миллионов гривен «Николаевгазу». И согласно кодекса направили им график реструктуризации, который они рассматривают. Но помощь горсовета - это не вариант развития событий, потому что это неправильно. В данном случае нужно решать вопрос на законодательном уровне. И вопрос не к горсовету, не к предприятиям, а к Верховной Раде. Потому что эти законопроекты висят в Раде уже больше года, и его не рассматривают, - рассказал Николай Логвинов.

Он напомнил, что ранее депутаты Николаевского горсовета уже принимали решение обратиться к народным депутатам, премьер-министру о том, чтобы эти вопросы были решены.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Николаеве может сорваться из-за задолженности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ перед «Николаевгазом».