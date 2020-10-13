Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что обращался к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по ситуации, сложившейся с экономическим положением коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», счета которого заблокированы, однако, по мнению мэра, в Кабмине «отсутствует реальное понимание процессов».

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 13 октября, во время совместного брифинга «Николаевоблтеплоэнерго», ЧАО «Николаевская ТЭЦ», а также у «Николаевгаза», - передает корреспондент НикВести.

— Сегодня сложилась такая ситуация, что у нас действующий тариф, который сегодня применяется к теплоснабжению, не имеет в себе того тарифа на транспортировку, который сегодня у нас существует. Таким образом создается задолженность с открытой датой, в связи с тем, что потребители уплачивают за потребленную тепловую энергию одну цену, а фактически за транспортировку насчитывается параллельно другая сумма. Конечно же, что новый тариф тариф не может быть применен без принятия закона №2458, который был анонсировал к принятию. С другой стороны, сегодня получается таким образом, что теплогенерирующие организации нуждаются в дополнительном финансировании. Мы видим в этом проблему, потому что если нужно платить больше денег, а мы их не собираем, то вся эта история ложится на плечи местного бюджета. Что касается вопроса «Николаевоблтеплоэнерго», то это конечно же коммунальное предприятие, и мы можем рассматривать вопрос финансирования через городской бюджет. Что касается «ТЭЦ» мы даже при всем желании не имеем такой возможности, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что созовет пленарное заседание сессии Николаевского горсовета на 15 октября, чтобы обратиться в Кабинет Министров и НАК «Нафтогаз» относительно сложившейся ситуации.

— У нас есть и параллельная ситуация: в связи с тем, что «Николаевоблтеплоэнерго» не платило штрафы, которые были начислены за несвоевременную уплату за газ. Задолженность за газ погашена, но есть еще штрафы, и НАК «Нафтогаз» сегодня фактически арестовал через исполнительную службу счета предприятия. И какую бы ему помощь не предоставляли, эта помощь будет просто вылетать в трубу на погашение штрафов. Эта информация мною была предоставлена премьер-министру Денису Шмыгалю во время последнего селекторного совещания. Но мне кажется, что сегодня в Кабинете министров отсутствует реальное понимание процессов, которые происходят. Мы хотим обратить на это внимание. Такая ситуация не только в Николаеве - так же в других городах, где есть централизованное теплоснабжение. И мы просто хотим, чтобы эта ситуация не была очередным политическим мероприятием, благодаря которому у нас будут реально холодные дома во время отопительного сезона, - сказал Александр Сенкевич.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, мэр сообщил, что теплоснабжающие компании готовятся к тому, чтобы своевременно и в полном объеме начать отопительный сезон в Николаеве.

— Сегодня предприятия наши готовятся к тому, чтобы запустить отопление вовремя и в полном объеме. Это касается подготовки сетей, котельных. Есть проблема у предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в связи с необходимостью выделить деньги для погашения платежей по Мировому банку для того, чтобы они могли закончить работы по модернизации котельных. Я думаю, что в четверг мы эти деньги выделим. И тогда сможем с уверенностью сказать, что наши теплогенерирующие и теплоснабжающие организации готовы к отопительному сезону. Единственная проблема - газ, без которого не будет отопительного сезона. «Николаевгаз» также получает убытки. Они в ультимативном порядке говорят: «Мы не можем быть спонсорами отопительного сезона в Николаеве», - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в «Николаевгазе» заявили, что отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.