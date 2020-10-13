Команда кандидата в мэры от партии «Слуга Народа» Татьяны Домбровской, представляя стратегию развития Николаева, уделила внимание IT-сфере города и цифровой коммуникации николаевцев и власти, требующей существенной модернизации.

Об этом пишет пресс-служба партии.

Так IT-предприниматель, совладелец всеукраинского бизнес-сообщества и кандидат в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» Дмитрий Суслов презентовал ряд необходимых нововведений и доработок в сфере предоставления административных услуг.

– На сегодняшний день Николаев — в цифровом упадке. Пришло время избавиться от очередей и получения данных с бумажных носителей, внедрив в эту сферу современные технологии. Мы сможем упростить весь процесс получения административных услуг и значительно его ускорить, - объясняет он.

Он также рассказал о планах внедрить проект «Умный город», цель которого – наладить сотрудничество на уровне горожане – власть.

– Также внедрим проект «Умный город»: с помощью единого сайта и приложения жители города смогут сообщать о возникающих сбоях, смогут взаимодействовать с городской властью, а она, в свою очередь, будет быстрее реагировать на проблемы в городе. Совместными усилиями мы сможем быстрее устранять возникшие сбои и улучшать уровень жизни всех горожан!, - добавляет кандидат в депутаты.

Таким образом Дмитрий Суслов намерен наладить оперативную отработку и устранение сбоев в различных сферах в городе, и улучшать уровень жизни жителей.

– Вместе мы сможем реализовать все проекты и сделать Николаев современным городом, где не нужно стоять в очередях и собирать гору бумажной документации. Заявлять о проблемах сразу и иметь постоянный диалог с властью — это современное будущее Николаева, которое возможно только при вашем содействии. Поддерживайте нас, нам это очень нужно!, - Дмитрий Суслов.

Команда Татьяны Домбровской акцентирует на готовности работать над созданием удобной коммуникации николаевцев и власти с помощью цифровых технологий.

Пресс-релиз