Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.
Об этом он заявил сегодня, 13 октября, на брифинге, пишут #Буквы.
Дмитрий Кулеба уточнил, что также будет выступать против идеи призыва к украинцам массово возвращаться домой из-за границы.
— Болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился по сравнению с началом пандемии. Лично я, если этот вопрос (о закрытии границ, - прим.), появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Также буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой, - сообщил он.
Министр напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти «выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой».
— Это была беспрецедентная масштабная операция… Но уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались. Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности, - отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.
Об этом он заявил сегодня, 13 октября, на брифинге, пишут #Буквы.
Дмитрий Кулеба уточнил, что также будет выступать против идеи призыва к украинцам массово возвращаться домой из-за границы.
— Болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился по сравнению с началом пандемии. Лично я, если этот вопрос (о закрытии границ, - прим.), появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Также буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой, - сообщил он.
Министр напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти «выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой».
— Это была беспрецедентная масштабная операция… Но уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались. Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности, - отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.