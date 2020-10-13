Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.

Об этом он заявил сегодня, 13 октября, на брифинге, пишут #Буквы.

Дмитрий Кулеба уточнил, что также будет выступать против идеи призыва к украинцам массово возвращаться домой из-за границы.

— Болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился по сравнению с началом пандемии. Лично я, если этот вопрос (о закрытии границ, - прим.), появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Также буду выступать против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой, - сообщил он.

Министр напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти «выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой».

— Это была беспрецедентная масштабная операция… Но уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались. Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности, - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.