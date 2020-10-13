Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.

Как сообщают в Офисе президента, опрос является «формой непосредственной демократии».

— Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране, - отметили в пресс-службе.

В ОПУ пояснили, что инициатива Зеленского «даст возможность каждому украинцу высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными «экспертами» и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями».

— Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия, - добавили в Офисе президента.

Отметим, что в партии «Голос» уже раскритиковали инициативу президента, назвав его предложение реализацией сценария Кремля.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.