Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум и пригрозила национальной забастовкой. Президенту дали три требования и 13 дней на выполнение.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Так, белорусский политик выдвинула следующие требования:

Лукашенко должен объявить об уходе; Насилие на улицах должно остановиться полностью; Все политзаключенные должны быть освобождены.

В штабе оппозиционерки отметили, что если до 25 октября их требования не будут выполнены, то вся страна выйдет на улицы с мирным протестом. Также 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в госмагазинах.

— У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест, — говорится в сообщении.

Напомним, украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.