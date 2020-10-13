Сегодня, 13 октября, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход ремонтных работ в Корабельном районе, а также проверил качество их выполнения.

Об этом пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

На сегодняшний день в Корабельном районе идет капитальный ремонт тротуара на целом квартале — по проспекту Богоявленскому (нечетная сторона), от улицы Океановская до проспекта Корабелов.

Подрядчик снял старое, изуродованное покрытие, вместо которого положил современную тротуарную плитку. Кроме того, было установлены тактильные элементы, которые необходимы для слабовидящих. На данный момент для безопасности пешеходов у светофоров и остановок устанавливают защитные ограждения.

— Здесь еще установят новые скамейки и урны для мусора. До конца октября планируем завершить работы на этой части, а к середине ноября воплотим в жизнь весь проект, который предусматривает также благоустройство пешеходной части с другой стороны перекрестка улицы Океановская и проспекта Богоявленского, - сообщил Александр Сенкевич.

В соответствии с заданием городской власти за бюджетные средства отремонтируют более 1600 м2 тротуара.

Глава администрации Корабельного района Александр Цуканов рассказал о дальнейших планах.

— Мы не планируем останавливаться на этом. В следующем году мы намерены привести в порядок пешеходную часть от проспекта Богоявленского к школе № 33 и к больнице № 5, а также от улицы Океановская к музыкальной школе. Таким образом, мы получим тротуар с новым покрытием по проспекту Богоявленскому, от проспекта Корабелов до улицы Остапа Вишни, - сказал Александр Цуканов.

Скоро жители домов №№ 316, 318, 318/1, 322 по проспекту Богоявленскому получат отремонтированный внутриквартальный проезд и пешеходную часть. Кроме асфальтового покрытия, подрядчик заменит бордюры и сделает съезды. На сегодняшний день уже подготовили основу, положили гравий, установили часть бордюров. Согласно проекту площадь асфальтирования дорог составляет 2100 м2, площадь асфальтирования тротуаров — почти 550 м2, площадь покрытия плиткой — более 170 м2.

При этом, на перегоне возле дома по проспекту Богоявленскому, 234-А1, фактически строят новые остановки. Еще во времена СССР на этом месте были аналогичные конструкции, однако их состояние оставляло желать лучшего. По многочисленным обращениям граждан было принято решение построить новые остановки. Их будет две, по одной с каждой стороны проспекта. При этом также приведут в порядок покрытие прилегающей территории.

Пресс-релиз