В то время, когда пандемия опасного COVID-19 с каждым днем нещадно бьет по здоровью николаевцев, назначать избирательный участок на территории Николаевской областной инфекционной больницы – абсурдно и глупо.

Об этом заявил глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин, пишет пресс-служба.

– Ситуация в нашем городе не перестает меня удивлять. Все кажется настолько абсурдным и глупым. Ситуация такая – когда создавали территориальные участки в ДВК по старой памяти назначили избирательный участок №480871 в Николаевской областной инфекционной больнице. Отмечу, что его там размещают каждые выборы. Однако, вернемся к нашим сегодняшним реалиям, когда пандемия опасного COVID-19 с каждым днем нещадно бьет по здоровью николаевцев, когда умирают наши горожане, размещать избирательный участок в переполненной больными больнице? Вы считаете, это нормальным и адекватным решением? – возмутился он.

По его словам, размещение участка в «инфекционке» заберет кабинеты, которые в сегодняшней ситуации на вес золота. Больных в Николаеве становится с каждым днем все больше. Кроме этого, Кормышкин отмечает, что открепительные талоны можно было получить до 5 сентября, то есть, фактически, люди в инфекционной больнице не прописаны и не смогут проголосовать.

– Деньги из бюджета на это потратятся впустую – бездумная трата денег. Кроме всего и это мне, как человеку, который переболел этой опасной болезнью, кажется самым необдуманным – подвергать здоровье людей опасности. Этого нельзя допустить, – заявил глава «Нашего края»

Кормышкин акцентировал внимание на том, что вместо того, чтобы лечить людей, под ДВК отдают кабинеты больницы, подвергая опасности здоровых людей – представителей комиссии и полиции, которые могут заразиться.

– Это при том, что люди, которые лечатся в больнице от вируса не смогут проголосовать, поскольку не получили открепительных талонов. Я переболел, и знаю, что это за болезнь, когда тебе ничего не хочется. Многие в больницах – в тяжелом состоянии – им будет не до политики. И главное, и медперсонал, и больные согласно закону тут проголосовать не могут. Объясните логику, зачем тратить бюджетные деньги и подвергать людей опасности? – обратился Юрий Кормышкин.

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