Елена Авдеева

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по округу №4 Елена Авдеева довольна результатами реализации программы «Большое строительство» в городе.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, Елена Авдеева считает, что реконструкция ФОКа на Намыве в рамках программы «Большое строительство» даст возможность детям заниматься в комфортных условиях и достигать новых вершин в спорте.

— Я как человек, который больше трех лет владеет спортивным клубом, понимаю значимость этого спортивного объекта и понимаю, что предусмотреть все нормы очень важно для того, чтобы детям было комфортно тренироваться, они получали максимально качественное предложение от тренеров и добивались самых лучших результатов в своих направлениях, - сказала Елена Авдеева.

Также она отметила, что результаты реализации программы в Николаеве и области видны уже сегодня.

— Касательное моей работы как руководителя строительной компании, то я понимаю, насколько это глобальная стройка. Уже сейчас мы видим изменения. Это очень значимо, учитывая даже то, что здесь, через дорогу, мы видим школу — такой тандем спального района, учебного заведения и спортивного заведения, где созданы максимально комфортные условия для наших детей. Нашему региону на сегодняшний день, конечно же, нужна помощь государства, но мы очень перспективный регион. У нас очень много одаренных детей со спортивными достижениями, - отметила Елена Авдеева.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Елена Авдеева оказала финансовую поддержку при ремонте гериатрического пансионата в Николаеве, который собирались закрывать из-за несоответствия пожарным нормам.