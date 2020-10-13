Экс-президент, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко обнародовал свой план преодоления эпидемии коронавируса и призвал руководителей государства «наконец реально оценить опасность, которая надвигается на Украину».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Помните, еще в марте Зеленский назначил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии, когда больных были единицы. А в мае хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Чем не Остап Бендер с сеансом одновременной игры в шахматы? Но, как писали классики, «большой комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни». Так что результат «чемпиона» каждый из вас может оценить сам, — иронизирует Петр Порошенко.

По его словам, семь месяцев в погоне за лайками потрачено на видосики.

— Полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. И сейчас Украина — в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпами распространения болезни. 66 миллиардов, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, растранжиривают не по назначению, на цели, которые даже отдаленного отношения не имеют к борьбе с коронавирусом, — отметил Петр Порошенко.

Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, утверждает он.

— В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение, — добавил политик.

По его словам, врачи находятся на грани истощения, а правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.

— Наша команда реализует большую благотворительную программу. Более 50 аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч защитных очков, десятки и десятки тысяч тестов... И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности, — сказал Петр Порошенко.

Он потребовал:

Первое. Следует немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом 300% доплаты.

Второе. На уровне президента и правительства, местных властей разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности.

Третье. Мы требуем отчета Кабмина о хищении антиковидних средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом незаконно изъятые оттуда 35 миллиардов. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должна расследовать нецелевое расходование денег. Дельцы, которые решили набить карманы и погреть руки на антиковидном фонде — должны сесть на скамью подсудимых.

Четвертое. Следует разрывать цепи распространения болезни. Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.

Пятое. Вернуть 5 миллиардов, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене. Так как это сейчас начал делать «Рошен» с многоразовыми костюмами для медиков. Акции как это делает наша команда, обеспечив кредит производителям под полтора процента годовых.



Наконец в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга.

Петр Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно — мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.

— На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского, — резюмировал он.

Напомним, Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации.