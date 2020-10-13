Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай пытаются повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов. Он отметил, для этого страны привлекают лоббистов, аналитические институты и экспертное сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

Майк Помпео также потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и в то же время желающих иметь дело с Госдепом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Он напомнил, что госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике с целью продвигать интересы США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.