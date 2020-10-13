Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом Максим Степанов заявил в эфире канала NewsOne, пишет РБК-Украина.

— У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет, — заявил Максим Степанов.

Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла все стадии испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.

Напомним, компания «Johnson & Johnson» сообщила, что приостановила испытание своей вакцины от коронавируса COVID-19 из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев.