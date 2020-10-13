В четверг, 15 октября, в Херсонской области откроется первый региональный офис евроинтеграции.

Об этом сообщается на Евроинтеграционном портале.

— 15 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин примет участие в открытии первого регионального Офиса евроинтеграции в Херсонской области, — говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда, о планах открыть такой офис стало известно еще в конце прошлого года.

В правительстве заявили, что впоследствии подобные учреждения должны появиться во всех регионах.

— Мы планируем, что в каждом областном центре будет создан такой центр, который будет объяснять, разъяснять, распространять евроинтеграцию в регионы, — рассказал тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук

Агентство регионального развития будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, бизнес-контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

В правительстве считают, что это приведет к «регионализации» евроинтеграции, которая позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, «чтобы жители регионов непосредственно ощущали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС».

Ранее сообщалось, что сначала планируется открытие офисов в восточных и южных регионах Украины. Первыми городами должны были стать Херсон и Харьков.