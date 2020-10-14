Президент США Дональд Трамп заявил, что, когда его лечили от коронавируса COVID-19, он буквально почувствовал себя «суперменом».

Об этом он сказал на предвыборной встрече в Пенсильвании.

Трамп отметил, что, когда ему ввели коктейль из антител – он как будто стал на 20 лет моложе, у него появилось еще больше сил и энергии.

Американский лидер отметил, что готов расцеловать своих сторонников, так как у него иммунитет к COVID-19.

По словам Трампа, он точно не знает, что именно ему давали, однако препарат содержал антитела к коронавирусу.

– Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен… У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого – мужчину и женщину, – сказал он.

2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.

6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.

11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.