В Израиле приняли решение продлить жесткий карантин по всей стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Предварительно – карантин продлен до 18 октября.

Об этом сообщают СМИ Израиля.

Планируется, что Израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса соберется 15 октября для обсуждения возможности поэтапного смягчения условий карантина. Пока что карантин продлен до 18 октября.

В Израиле ограничена работа предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Гражданам запрещено отходить от дома более, чем на километр, если на то нет уважительной причины.

В Израиле несколько смягчили ограничения, касающиеся свадебных торжеств. На жениха, невесту, их близких родственников и раввина не будет распространяться запрет на удаление от дома. При этом, устраивать многолюдные празднования запрещено.

Профессиональным спортсменам разрешили возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Детские сады также остаются закрытыми. Будут ли их открывать в ближайшее время – решат 15 октября.

В МОЗ Израиля отметили, что продолжают наблюдать за динамикой заболеваемости. Если в ближайшие два дня ничего не изменится – жесткий карантин останется в силе. Если же динамика начнет снижаться – некоторые ограничения будут отменены или частично сняты.

Граждане не имеют права летать за границу. Этот запрет продлен до 15 октября.



