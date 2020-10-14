Вчера, 13 октября, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли во время онлайн-брифинга сообщил гражданам о мерах, которые проводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА

В начале Александр Трайтли отметил, что в соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 9 октября на территории города Николаева и в Николаевском районе был установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

— Это показывает, что динамика заболеваемости на территории Николаевской области, к сожалению, сохраняет отрицательную тенденцию. Наряду с этим, за последние два дня наблюдается существенное уменьшение количества заболевших коронавирусной болезнью, то есть если на прошлой неделе доходило уже до 300 случаев, то сейчас ситуация начинает стабилизироваться и имеем уже менее 200 случаев заболеваемости. Будем работать в том направлении, чтобы и в дальнейшем уменьшать тенденцию и темпы роста заболеваемости среди населения области, - отметил он.

Что касается мер, принимаемых на уровне областной государственной администрации, Александр Трайтли сообщил, что если раньше в перечень учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией входило лишь 8 больниц первой и второй волны, то сегодня такие услуги предоставляют 13 госпиталей.

Приказом управления здравоохранения облгосадминистрации от 06.10.2020 №799-Л определен дополнительный резервный фонд коек для больных коронавирус в Снигиревской центральной районной больнице, Очаковской центральной районной больнице и Первомайской центральной городской многопрофильной больнице.

— Кроме того, мы и в дальнейшем активно работаем над тем, чтобы определить новые заведения, которые смогут профессионально и качественно оказывать такую помощь нашим гражданам, - отметил он.

Александр Трайтли рассказал, что управлению здравоохранения Николаевского городского совета поручено определить дополнительный резерв коек по городу Николаев.

Что касается обеспеченности больниц аппаратами ИВЛ, то Александр Трайтли сообщил, что по состоянию на 18 марта по Николаевской области обеспеченность составляла 212 единиц, а уже по состоянию на 12 октября - 273 единицы. То есть, обеспеченность ИВЛ увеличена на 61 единицу, закупленную за средства местных бюджетов или полученную в качестве благотворительной помощи.

Также Александр Трайтли отметил, что все больницы, которые определены временными учреждениями здравоохранения в случае массового распространения острой респираторной болезни COVID-19, обеспечены ИВЛ в количестве, достаточном для подписания договора с НСЗУ.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской ОГА