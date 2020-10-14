В Николаеве открыли обновленный легкоатлетический манеж специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Заведение, в котором воспитали несколько поколений чемпионов, более 40 лет не видел нормального ремонта. Конечно, условия тренировки давно уже не отвечали современным требованиям.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В этом году манеж получил современное покрытие с обновленной разметкой беговых дорожек. В рамках проекта в помещении заменили систему освещения и установили бойлер, энергосберегающие окна. Отныне на спортивной арене можно полноценно проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования. Работы выполнены на средства бюджета города Николаева.

Подобный спортивный объект - единственный в области. Поэтому, по словам городского головы Александра Сенкевича, на этом останавливаться не собираются, а в следующем году комплекс ремонтных работ продолжат, в том числе, выполнят благоустройство территории вокруг спортивного помещения.

— В самых лучших условиях и результаты будут выше. Желаю всем эффективных тренировок и новых достижений. Конечно, это только начало, и нам еще есть к чему приложить руки. Готовим документы, чтобы в следующем году полноценно завершить преобразование спортшколы. Продолжаем работать над улучшением условий для наших будущих чемпионов, - рассказал Александр Сенкевич.

Директор СДЮСШОР по легкой атлетике Анатолий Бугаёв поблагодарил всех, кто приложил усилия к осуществлению мечты юных спортсменов и их тренеров. Довольный руководитель учреждения и новым спортивным инвентарем.

Пресс-релиз