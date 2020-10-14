Во вторник, 13 октября, по поручению главы Николаевской ОГА Александра Стадника, исполняющая функции и полномочия председателя Николаевской облгосадминистрации, заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Стахевич и заместитель председателя облгосадминистрации Александр Трайтли провели заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В начале заседания Александр Трайтли сообщил, что на рассмотрение комиссии предоставляются карантинные ограничения, утвержденные Государственной комиссией ТЭБ и ЧС от 9 октября 2020 протокол N9.

Главный государственный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко доложил об эпидемическом состоянии заболеваемости на территории области.

— Ситуация становится сложнее. На сегодняшний день мы имеем 5904 случаев больных COVID-19, из которых 165 случаев за последние сутки. К сожалению, основное количество больных в городе Николаеве. Быстро ухудшается эпидемиологический показатель заболеваемости, который уже почти в шесть раз больше нормы. Мы имеем 111 умерших, и ситуация продолжается ухудшаться, - отметил он.

Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Кириленко отметил, что городские власти также обеспокоены ситуацией, вызванной коронавирусной болезнью.

— В городе работают группы, которые проверяют субъекты хозяйствования. Совместно с представителями Госпродпотребслужбы и ГУ Национальной полиции в Николаевской области за последнюю неделю было проверено 64 объекта. По результатам было составлено 8 протоколов о нарушении санитарных норм. От руководства города направлены письма предприятиям, религиозным конфессиям с рекомендациями выполнять нормы, установленные для «оранжевой» зоны, - сказал он.

Также, по его словам, было проведено совещание с перевозчиками по выполнению требований карантина.

Татьяна Стахевич обратила внимание руководителей Госпродпотребслужбы на соблюдение карантина руководителями супермаркетов.

— Покупатели заходят в магазин без масок и только на кассе им предлагают купить маску, - сказала Татьяна Стахевич, предложив внести к рассмотрению предложение о запрете приема посетителей без масок на входе в супермаркеты.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко отметила, что за эту неделю по городу Николаеву было составлено 48 протоколов.

— Чем больше будет привлечено к проверкам представителей органов местного самоуправления и полиции, тем эффективнее будет работа», - отметила Лариса Бурденко.

И.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Андрей Третьяк доложил, что за последнюю неделю работало 172 рабочие группы, проверено 1800 объектов хозяйствования. Составлено 14 протоколов. Проводились вечерние и ночные рейды.

Также к рассмотрению комиссии были предоставлены предложения о нецелесообразности проведения массовых мероприятий в Южноукраинске, концертов в городе Николаеве и целесообразности введения каникул в учебных заведениях с 15 октября.

По итогам заседания с учетом решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и постановления Кабинета Министров Украины от 13 октября 2020 № 956 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641» поручено продолжить действие карантина до 31 декабря 2020 года.

Несмотря на то, что на территории Николаева и Николаевского района области установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, на территории Вознесенска, Очакова, Первомайска, Березанского, Веселиновского, Витовского, Врадиевского, Еланецкого, Кривоозерского и Новоодесского районов области установлен «желтый» уровень эпидемической опасности, введено ограничение:

На территории региона, на котором установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности, запрещается:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 50 человек (в случае проведения мероприятий с количеством участников до 50 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра

- деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест в каждом отдельном кинозале или зале;

- работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

На территории региона, на котором установлен «желтый» уровень эпидемической опасности, запрещается:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 30 человек (в случае проведения мероприятий с количеством участников до 30 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра).

На территории региона, на котором установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, запрещается:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек (в случае проведения мероприятий с количеством участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра).

Рекомендовано заведениям общего среднего образования установить с 15 до 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации, а заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной предвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя, регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской ОГА