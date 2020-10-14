По словам президента, большинство вопросов головы МИ-6 касались помощи Украине по защите суверенитета и территориальной целостности, а также борьбы с фейковых новостями.

– Именно они (британская сторона — прим.) сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами... И поэтому главный вопрос, о котором мы говорили, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность, — сказал Владимир Зеленский.

Он назвал «некорректной» информацию о составе участников встречи с главой МИ-6 и ее содержание, сказав, что «многие СМИ» «вследствие этого почему-то превратились в «желтую прессу». Будем верить, что это временно».

Публикация о необъявленной встрече Зеленского во время визита в Великобританию вышла в издании «Зеркало недели» 12 октября. В ней утверждалось, что в Лондоне состоялась встреча Зеленского и руководителя СБУ Ивана Баканова с головой МИ-6 Ричардом Муром (был назначен на эту должность летом этого года).

В материале утверждалось, что Мур поставил перед украинской стороной три темы: атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление контролировать прокуратуру и суды; ситуация на Востоке и действия России; и окружение Зеленского — «не только официальное, но и неформальное».

«Как рассказал наш источник, закрытость встречи была продиктована именно обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как вытекает информация из Украины», — говорилось в материале.

8 октября Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины с Великобританией, которая, в частности, предусматривает увеличение сотрудничества в сфере безопасности и экономической сферах. Новое соглашение заключили после того, как Великобритания вышла из ЕС.

А Департамент по обеспечению экспортных кредитов Великобритании (UKEF) согласовал выделение 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро) для британско-украинских торговых контрактов. Деньги смогут использовать для инвестиций в сферах безопасности и обороны, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики, здравоохранения и тому подобное.

Кроме того, 7 октября Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Он предусматривает выделение Лондоном 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины.