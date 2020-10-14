Кандидат на пост городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила участника своей команды, который отвечает за развитие социальной сферы – Александра Лемешко.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбрвоской.

Он преподаватель, адвокат и активный общественный деятель. На своей странице Facebook Татьяна пишет: «Задание нашей команды – заботиться о незащищенных слоях населения. Поэтому я хочу представить стратегию развития социальной сферы. В моей команде этим направлением занимается преподаватель, адвокат и активный общественный деятель – Александр Лемешко. Мы обсудили влияние новых технологий на жизнь старшего поколения, отсутствие для них развлечений и проблемы коммуникации с местным самоуправлением».

«Мы с командой предлагаем принять программу адаптации и трудоустройства людей 50+. Разработаем комплекс мер по оказанию возможностей профориентации, актуализации навыков и трудоустройства людей пенсионного возраста», – говорит Александр, – «Также, мы планируем создать программу спортивных и развлекательных активностей для пенсионеров (йога, пилатес, велопрогулки, мастер-классы, танцы, экскурсии, концерты)».

Не менее важно, по словам Александра, открытость муниципалитета ко всем жителям. Поэтому команда Татьяны планирует создать круглосуточную бесплатную горячую линию для сообщений об аварийных ситуациях.

«Уверена, вместе с командой мы сможем сделать жизнь каждого николаевца лучше и комфортней», – пишет Татьяна.

Пресс-релиз