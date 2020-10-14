Из-за роста заболеваемости на ковид Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности приняла решение рекомендовать отправить школы Николаева на каникулы, или перевести на дистанционную форму обучения.

Об этом вчера, 13 октября, во время брифинга в Николаевской ОГА рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли, пишут НикВести.

Александр Трайтли отметил, что в Николаевской области на сегодняшний день фиксируется рост заболеваемости среди учителей и школьников, в сравнении с сентябрем.

— Мы предлагаем сейчас начать либо переведены на дистанционную форму обучения, либо начать каникулы с 15 до 30 октября, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию и не допускать заболеваемости среди учащихся. Исходя из информации о заболеваемости или подозрения учеников и учителей на коронавирус, то сейчас мы за две недели имеем больше учреждений, где фиксируется заболеваемость учителей или учеников больше, чем за весь прошлый месяц сентябрь. Это и учреждения дошкольные и образовательные. Поэтому мы планируем ввести превентивные меры, либо дистанционное обучение, либо сделать каникулы с 15 по 30 октября, — заявил Александр Трайтли.

Напомним, что в Николаеве у одной из учениц школы №19 подтвердили коронавирус из-за чего весь класс ушел на карантин. При этом, на карантин закрыли также две группы в детских садах №95 и №71.

Позже стало известно, что в городе на карантин отправили еще три класса и пять учителей в двух школах. При этом, с начала нового учебного года в школах Николаева коронавирусом COVID-19 заразились 5 детей.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.