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Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана.
Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.
По его словам, необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.
— Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, - указал Ильхам Алиев.
Он также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.
При этом Ильхам Алиев отметил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Напомним, руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении более 10 часов в Москве договаривались о перемирии в Нагорном Карабахе. Они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными и телами погибших при посредничестве «Красного Креста».
Позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве прекращения огня, которое должно было произойти с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября.
Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана.
Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.
По его словам, необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.
— Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, - указал Ильхам Алиев.
Он также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.
При этом Ильхам Алиев отметил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Напомним, руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении более 10 часов в Москве договаривались о перемирии в Нагорном Карабахе. Они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными и телами погибших при посредничестве «Красного Креста».
Позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве прекращения огня, которое должно было произойти с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября.