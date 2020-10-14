Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.

По его словам, необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

— Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, - указал Ильхам Алиев.

Он также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

При этом Ильхам Алиев отметил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении более 10 часов в Москве договаривались о перемирии в Нагорном Карабахе. Они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными и телами погибших при посредничестве «Красного Креста».

Позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве прекращения огня, которое должно было произойти с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября.