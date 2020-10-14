Москва ответит зеркально на санкции Европейского союза в связи отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», сообщает Европейская правда.

– Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический, - сказал он.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Перед этим соответствующее политическое решение приняли главы МИД стран ЕС.

Решение о санкциях будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе ОЗХО обнародовала заключение по отравлению Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы «Новичок».

Британия заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.

Напомним, 12 октября главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Санкции будут введены против конкретных лиц.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова присоединиться к возможным санкциям Европейского союза против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных выводов с немецкой стороны относительно инцидента.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией. Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». 14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».

Алексей Навальный заявил, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.