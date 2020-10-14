Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Светлана Бабарика на встрече с представителями николаевских бизнес-объединений подписала Меморандум о поддержке бизнеса в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Я являюсь представителем среднего бизнеса уже более 20 лет. Прочитав все тезисы, могу сказать, что если бы они были выполнены, то мы были бы самыми счастливыми предпринимателями в Украине, — сказала Светлана Бабарика.

По ее словам, постоянное общение со знакомыми и друзьями, которые также являются представителями бизнеса города, дает ей четкое понимание, что каждый заявленный в Меморандуме пункт совпадает с их требованиями.

— С одной стороны, этот Меморандум предусматривает прозрачность получения документов, то есть, декларирует необходимость устранения серьезного препятствия, сдерживающего нас в работе. С другой стороны — и об этом также говорится в подписанном мной от имени «Европейской Солидарности» Меморандуме — реальностью николаевского бизнеса является непрозрачность объектов, куда мы могли бы вложить свои деньги. И это в то время, когда очень многих интересуют новые возможности и желание начинать новые проекты, а город должен помогать этому, — подчеркнула Светлана Бабарика.

Участники встречи сошлись на том, что предприниматели хотят что-то делать для родного города, хотят его улучшать. И городские власти должны им в этом всесторонне содействовать, в новых для всех нас условиях карантина использовать опыт других стран. Поддерживать малый бизнес, вплоть до предоставления ему дотаций.

— Я очень надеюсь, что все эти требования будут осуществлены с новым составом горсовета, и подписание данного меморандума позволит нам всем, новоизбранным депутатам и новому мэру, продуктивно сотрудничать для реализации этих требований, — отметила Светлана Бабарика.

пресс-релиз