Кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» и участник команды Татьяны Домбровской Александр Лемешко встретился с жителями Николаева в районе Херсонского шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

На встрече кандидат рассказал о стратегии развития Николаева, которая направлена на решение проблем города и обсудил с жителями актуальные вопросы района.

– Я, как кандидат в депутаты от партии «Слуга народа», и участник команды Татьяны Домбровской провёл встречу с жителями города в районе Херсонского шоссе. На встрече познакомил присутствующих с нашим видением стратегий развития Николаева, которые направлены на решение потребностей горожан. Вместе с жителями мы обсудили возможности возрождения кораблестроения и судоремонта, проблему благоустройства парков и скверов, также многие жители возмущены большими скоплениями бродячих собак на округе и недостаточной поддержкой медицины, которая в нынешней ситуации нуждается в ней, как никогда. Обговорили необходимость срочного решения транспортных вопросов, как пассажирского транспорта так и большегрузного. Ознакомили присутствовавших с инициативами и конкретными моделями решений, которые уже предпринимаются в рамках программы «Большого строительства» для решения перемещения крупногабаритного транспорта по Николаеву, - сказал Александр Лемешко.

Он закончил встречу словами благодарности к жителям и сообщил, что лишь объединившись получится решить проблемы города.

– Жизнь в городе станет лучше благодаря каждому из нас, вместе мы решим все проблемы Николаева! - сказал Александр Лемешко.

Напомним, что встречи с Татьяной Домбровской и кандидатами в депутаты продолжаются. Следите за анонсами, чтоб не пропустить следующую встречу.

Пресс-релиз