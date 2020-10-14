Народные депутаты могут принять законопроект об общенациональном референдуме уже в ноябре.

Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает телеканал 112.

Он добавил, что этот законопроект уже готовится ко второму чтению и является одним из приоритетных.

— Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии... Сейчас он готовится ко второму чтению, я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре... Он является одним из приоритетных. Как только он будет готов, будем рассматривать, — сказал Дмитрий Разумков.

Отметим, 9 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что решения, принятые на референдумах, будут иметь не консультативный, а обязательный характер.