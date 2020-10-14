Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. В числе этих структур находится НАТО.

Об этом 14 октября в интервью ТАСС заявил президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, он постоянно слушает обвинения о том, что хочет «втянуть страну в НАТО».

– Уже 8 лет я слушаю разговоры о том, что Вучич хотел бы втянуть Сербию в НАТО, что это предатель, который только старается улучить какой-то момент, чтобы это сделать. Все большие друзья России оказались в НАТО, кроме предателя Вучича... Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру, - сказал президент Сербии.

Он добавил, что его придерживается «политики военного нейтралитета».

Напомним, в сентябре в Беларуси планировали провести антитеррористические тактические учения «Славянское братство - 2020» с участием сербских и российских военных.