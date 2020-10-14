Кандидат в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева поздравила военнослужащих Очаковского гарнизона с Днем защитника Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Стоять, а тем более выступать перед военнослужащими – большая честь и волнение. Ранее, согласно философским учениям, именно военные имели самый высокий статус в обществе после правителя. И для меня это действительно так. Ведь вы все взяли ответственность за страну, за каждого человека, каждого гражданина - для вас нет чужих детей или чужих матерей. Когда в стране идет война, это актуально как никогда!, – написала Анна Замазеева.

Анна Замазеева вместе с Очаковским городским главой Сергеем Бычковым и командой «Слуги народа» поздравили с Днем защитника Украины военнослужащих Очаковского гарнизона: Военно-морские Силы, дивизионы кораблей и арсенал, Воздушные Силы, Силы специальных операций, пограничников.

Напомним, что кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала видео, в котором поздравила николаевцев с Днем защитника Украины.