Кандидат в мэры Николаева Юрий Гранатуров от партии «За майбутнє» рассказал, что политсила, в том числе и николаевская организация партии, собирает подписи за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ».

По словам Юрия Гранатурова, министр не смог реализовать программу по борьбе с эпидемией коронавируса в Украине.

— Партия «За майбутнє» по всей стране, в том числе и в Николаевской области, собирает подписи за отставку министра здравоохранения Степанова. У нас есть убеждение в том, что его работа, связанная с борьбой с коронавирусной пандемией, полностью провалена, - заявил Юрий Гранатуров.

Он отметил, что министр здравоохранения должен заниматься своими обязанностями, а вместо этого он баллотируется в Одесский областной совет.

— Мы возмущены тем, что министр здравоохранения сорокамиллионной страны, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, баллотируется в Одесский областной совет и возглавляет список одной из политических сил, что является нонсенсом. На моей памяти не было такого. Это говорит о том, что идет активный поиск и желание найти себе запасной аэродром, а, значит, никакого профессионального подхода по борьбе с пандемией в нашей стране со стороны министра здравоохранения уже не предвидится, - рассказал политик.

По словам Юрия Гранатурова, с самого начала эпидемии в стране можно было ввести адаптивный карантин, а не делать это сейчас, когда рост заболеваемости стремительно увеличивается.

— Провал по всем позициям. Результат этого провала — это начать карантин с зажатыми до предела гайками, которые привели нашу страну на порог экономического кризиса. Когда не было таких страшных показателей роста заболеваемости и можно было вводить адаптивный карантин и контролировать. После таких действий люди просто не выдержали, - отметил Юрий Гранатуров.

Также политик заявил, что на сегодняшний день существует явная проблема, которая связанная с подготовкой медицинских учреждений, с количеством койко-мест, кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких.

— На примере нашей Николаевской области, в инфекционной больнице, в которой огромные вложения сделал Алексей Вадатурский. Мэр города сейчас выпрашивает аппараты ИВЛ у инфекционной больницы и напрашивается один вопрос: Где же эти деньги и как они были использованы? Кто за это все понесет ответственность?, - добавил Юрий Гранатуров.

Напомним, что политическая партия «За майбутнє» требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с коронавирусными вызовами.