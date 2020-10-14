Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов рассказал о приоритетных целях, которые ставит перед собой.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По его словам, одним из первых проектов решения, который он планирует вынести на рассмотрение сессии горсовета, будет вопрос о прозрачности бюджета Николаева.

— Одним из первых проектов решений, который я вынесу на рассмотрении сессии будет вопрос создания прозрачной, максимально открытой, простой и понятной для горожан процедуры использования бюджетных денег. Люди должны понимать на что тратятся их деньги, — заявил Станислав Мартиросов.

Станислав Мартиросов также отметил, что, по его мнению, нынешний созыв Николаевского горсовета работает неэффективно, так как депутат не объединены вокруг одной цели — развития города.

— Николаевские депутаты не имеют общего понимания и стратегии развития города. Поэтому вопросы решают не они, а чиновники. Именно поэтому мы видим не развитие, не безопасность в городе, а мы видим декорацию, — отметил Станислав Мартиросов.

Помимо этого, кандидат в депутаты говорит, что решил идти на выборы с партией «Европейская Солидарность», так как эта политическая сила объединила людей с проукраинской позицией, которые четко понимают в каком направлении должен развиваться город.

— Это единственная проукраинская команда, которая идет на выборы. Николаев есть, и должен быть украинским городом, в составе единой и неделимой Украины. Помимо этого наша команда состоит из людей, которые не меняли политические проекты, как носки, — говорит Станислав Мартиросов.

пресс-релиз