Татьяна Домбровская стала инициатором создания нового спортивного клуба «Олимпик» и вручила николаевским спортсменам новую форму и оборудование.

На вручении Татьяна рассказала о проделанной работе и озвучила состояние ремонта крыши «Трудовых резервов»: «О хороших делах хочется говорить! И я очень счастлива, что есть люди, есть общественные организации, которые стараются для нашего с вами города. Я рада быть одной из тех, кто помогают и поддерживают наших детей в их начинаниях и показывают хороший пример. Я рада, что стала инициатором и приняла участие в открытии нового спортивного клуба «Олимпик». Сегодня, благодаря моим усилиям, уже куплен новый инвентарь и пошита спортивная форма для спортсменов. Мы всячески будем продолжать оказывать помощь детям, которые за здоровый образ жизни, за спорт – ведь это наше будущее. Я счастлива, что мы отремонтировали крышу в «Трудовых резервах» и у спортсменов есть надежная крыша над головой».

Воспитанники секций возвращаются к занятиям борьбой, а Татьяна обещает и в дальнейшем поддерживать спортивную молодёжь Николаева.

— Я обещаю поддерживать нашу молодежь, наших спортсменов. Уверена, что спортсмены смогут достигнуть максимальных высот в спорте и мы будем делать все, чтобы вам помочь, – говорит Татьяна.

Пресс-релиз