Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков заявил, что для возрождения николаевского судостроения необходимо вернуть в действие закон о свободных экономических зонах.

Об этом он рассказал в видеоблоге, опубликованном на его странице в Facebook.

Александр Садыков отметил, что некогда гордость Николаева стала его бедой.

– У меня не было ни одной встречи, чтобы мне не задавали вопрос о будущем николаевского судостроения. Оно и не удивительно. Ведь именно с судостроения начался наш город. Сначала здесь была создана первая судостроительная верфь, а затем вокруг начал строиться город. Долгие годы судостроение было градообразующей отраслью нашего города. Именно судостроительные заводы давали огромное количество рабочих мест. С этого места осуществлялся торжественный спуск авианосцев и других грозных кораблей. Здесь стояли адмиралы, здесь стояли тысячи людей. Да, это наша былая гордость, это наша слава, но сейчас вы видите, что это наша беда. Спасти наше судостроение попытались в начале 2000 годов. Был принят специальный закон о свободных экономических зонах и была реально создана свободная экономическая зона «Николаев». На завод «Океан» пришел судостроительный гигант «Дамен», «ЧСЗ» заинтересовались ведущие корейские компании. Но в 2005 году правительством Украины под давлением МВФ было принято необдуманное решение и все свободные экономические зоны, в том числе и специальная свободная судостроительная зона «Николаев» были закрыты. Я в тем времена был главой Николаевской ОГА и написал с десяток писем и действующему на тот момент премьеру Юлии Тимошенко, и следующему премьеру Юрию Еханурову. К сожалению, деятельность свободных экономических зон, в том числе и зоны «Николаев» возобновлена не была, - сказал Александр Садыков.

Он подчеркнул, что став мэром, приложит все усилия, чтобы государство помогало городу в развитии судостроительной отросли.

– Изучая, как работает успешно судостроение в мире, мы понимаем, что без специальных условий, которые дает государство, невозможно функционирование такой сложной и металлоемкой отрасли как судостроение. Первым шагом в возрождении николаевского и украинского судостроения должно быть полное восстановление в полном объеме действия закона о свободных экономических зонах, и особенно о свободной экономической зоне «Николаев». Еще одна возможность для начала возрождения украинского судостроения и судостроения в Николаеве – это обеспечение государственными заказами на строительство военного флота. И тогда к нам вернутся инвесторы. И тогда на подобные заводы, на подобные промышленные площадки, которые до сих пор являются уникальными, смогут прийти тысячи людей. Здесь могут быть созданы тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест. Я, став мэром города Николаева, приложу все усилия, чтобы заставить власть и народных депутатов проголосовать и возобновить в полном объеме действия закона, который дает льготы николаевскому судостроению, - подчеркнул Александр Садыков.

Напомним, ранее кандидат на должность Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков заявил, что из-за ряда проблем с арендой земли городской бюджет недополучает около 200-300 миллионов гривен в год.