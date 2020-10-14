Во время онлайн-брифинга заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли рассказал, что на собственном опыте знает, как на самом деле опасна коронавирусная болезнь, ведь он сам ею уже переболел.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

— Даже, несмотря на то, что я перенес болезнь в достаточно легкой форме, ощущение не из приятных, ведь это не обычный грипп. COVID-19 — это сложная болезнь, которая ищет у человека слабые места, которые затем начинает атаковать, — отметил он.

Александр Трайтли сообщил, что Николаевская облгосадминистрация со своей стороны будет делать все для того, чтобы обезопасить граждан от этой болезни. С этой целью в Николаевской области проводится ряд мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Так, учитывая статистику заболеваемости среди детей и персонала в дошкольных и школьных учреждениях, предложено перевести учебные заведения на дистанционную форму обучения или начать каникулярный сезон с 15 по 30 октября с целью улучшения эпидемиологической ситуации в области.

Кроме этого, Александр Трайтли отметил, что в городе Николаев наблюдается наибольший темп заболеваемости и для того, чтобы улучшить ситуацию и не допустить перехода города к «красной» зоны, было предложено провести предварительные ограничительные меры, в частности запретить работу с 22 до 7 часов развлекательных заведений и субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.).

Также Александр Трайтли обратил внимание на то, что предыдущая работа по недопущению распространения коронавирусной болезни — это общая ответственность. Он отметил, что в первую очередь все граждане имеются соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и социальной дистанции.

— Я вас призываю отнестись к этой ситуации очень серьезно, ведь сейчас уже начинается сезон похолоданий и семейным врачам будет сложно отличить коронавирусной болезни от одной из острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому, для того чтобы не допустить массового заражения, пожалуйста, будьте ответственными друг перед другом. Берегите себя и своих близких, — обратился к гражданам Александр Трайтли.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации