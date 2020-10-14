Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское государственное информационное агентство.

Во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию «поддерживать состояние повышенной готовности» и быть «абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной».

Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

— Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты, — подчеркнул он.

Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. Споры вокруг Тайваня и пандемии коронавируса лишь усугубляют разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.