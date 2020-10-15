Европейский Союз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и ввести санкции против нее из-за деятельности Анкары в Средиземном море.

Об этом 14 октября заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Укринформ.

— Тот факт, что Турция направляет исследовательское судно в греческие воды в Средиземное море на поиски природного газа, является неприемлемым. ЕС должен прервать переговоры о вступлении с Турцией и ввести санкции, — подчеркнул Себастьян Курц.

По его убеждению, отправка турецкого судна «Орудж Рейс» в греческие воды в очередной раз демонстрирует, что «Турция при президенте Эрдогане реагирует только на давление ЕС и оценивает любое другое поведение как признак слабости».

По его словам, открытие курорта в Вароши турецком Северном Кипре также является нарушением договоренностей и подрывает усилия по поиску мирного решения для Кипра.

Себастьян Курц считает, что Евросоюз должен прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, поскольку Анкара «все больше отдаляется от европейских ценностей».

Напомним, агентство Reuters вечером 28 сентября обнародовало новость о том, что Турция отправляет подконтрольных ей сирийских боевиков в Азербайджан на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе.