Американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании «Burisma» Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США.

Об этом говорится в статье New York Post.

— Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это было честью и удовольствием для меня, — говорится в письме.

Издание пишет, встреча Джо Байдена и Пожарского состоялась в 2015 году благодаря Хантеру Байдена и напоминает, что бывший вице-президент ранее говорил, что «никогда не общался с сыном о делах в компании «Burisma».

В письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересуется у Хантера Байдена, есть ли возможность «воспользоваться его политическим влиянием».

По информации издания, материалы переписки были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена. Эти данные в итоге попали к республиканцам, которые, в свою очередь, передали их журналистам.

NYP отмечает, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины.

Напомним, в прошлом году Хантер Байден принял решение покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.