Профориентация, программа спортивных и развлекательных активностей и коммуникация с властью – главные тезисы наработок кандидата в депутаты Николаевского городского совета от «Слуги народа» Александра Лемешко в направлении сотрудничества муниципалитета и людей старшего возраста.

О своих идеях преподаватель, адвокат и активный общественный деятель в сфере культуры и спорта кандидат рассказал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

В команде кандидата в мэры Татьяны Домбровской, Александр занимается социальным направлением.

— В команде Татьяны Домбровской, я занимаюсь социальным направлением. В первую очередь слово «пенсионер» не должно быть ярлыком, абсолютно все люди независимо от возраста имеют право чувствовать себя комфортно в городе и ощущать себя в нём нужными. Поэтому мы с командой разработаем комплекс мер по актуализации навыков и трудоустройству людей 50+, - рассказывает Александр.

Лемешко сообщил о планах создания программы спортивных и развлекательных активностей для пенсионеров (йога, пилатес, велопрогулки, мастер-классы, танцы, экскурсии, концерты).

— В рамках стратегии мы уделим внимание созданию программ спортивных и развлекательных активностей для старшего поколения и привлечём к реализации проектов местный бизнес, это даст возможность разнообразить и приобщить больше людей к активностям в городе, - добавляет кандидат в депутаты.

Кроме этого, Александр Лемешко настаивает на построении коммуникации между властью и пенсионерами, поскольку люди преклонного возраста – первые, кто замечает проблемы города и первые, кто готов сообщить об отсутствии электричества, прорывах коммунальных сетей, последствиях непогоды и т.д.

— Муниципалитет должен быть открыт для всех жителей города, мы создадим качественную, круглосуточную линию связи для быстрого реагирования на аварийные ситуации в Николаеве. С сильной командой мы реализуем стратегию, которая позволит людям абсолютно разных возрастов в родном городе чувствовать себя комфортно и иметь возможность реализовывать идеи и принимать активное участие в жизни города!, - резюмирует он.

Пресс-релиз