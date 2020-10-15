Джо Байден

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-вице-президента Джо Байдена опровергают информацию о том, что он встречался Вадимом Пожарским, который ранее занимал должность советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

Об этом со ссылкой на заявление представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса сообщает газета Politicо, передает Страна.ua.

«Мы проверили официальное расписание Джо Байдена за тот период, и встречи, о которой утверждает New York Post, никогда не было», - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 14 октября, газета New York Post опубликовала электронную переписку сына Байдена с украинским бизнесменом Пожарским.

В одном из писем украинский бизнесмен благодарит Хантера за встречу с Байденом-старшим.

В другом письме, отправленном в мае 2014 года, Пожарский обращается к Хантеру, который получал в Украине $50 тысяч в месяц, с просьбой подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro. Там еще было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков. Кроме того, на компьютере было много других материалов сексуального характера.

Как сообщал New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma.

Отметим, Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой украинской газовой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burismaприостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джо Байдена.

Напомним, Джо Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания президентом США