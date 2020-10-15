По состоянию на утро 15 октября в Николаеве коронавирусом COVID-19 болеют 9 беременных в роддоме №1 и 5 детей в горбольнице №2.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай во время заседания исполкома сегодня, 16 октября, пишут НикВести.

— По состоянию на утро в родильном доме №1 находится 9 беременных с подтвержденным коронавирусом. По детской городской больнице №2 — 5 больных детей и 9 с подозрением. По городской больнице №1 — 162 случая подтвержденного коронавируса; по 3 больнице всего 142, из них 77 — подтвержденный коронавирус; по 5 городской больнице у нас 178, из которых 94 — подтвержденный коронавирус, - рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, что в Николаеве и области продолжается рост случаев заболеваемости коронавирусом. В частности, по состоянию на утро 15 октября в городе зафиксировано 173 новых случая COVID-19, а в регионе — 87.