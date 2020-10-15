Двое католических священников предстали перед судом в Ватикане за сексуальные преступления, в которых их подозревают. Это первое дело о сексуальном насилии за всю историю страны.

Об этом сообщает BBC.

28-летнего Габриэле Мартинелли обвиняют в сексуальном насилии над мальчиком в Ватикане в период 2007-2012 годов.

Считают, что домогательства начались, когда ребенку было 13 лет.

В частности, 72-летнего Энрико Радис обвиняют в сокрытии вероятных случаев сексуального насилия и в попытке избежать официального расследования в период, когда он был ректором семинарии.

В то время, как десятки священников по всему миру обвиняли в жестоком обращении, Ватикан никогда не проводил судебных процессов по обвинениям в сексуальном насилии в своих стенах.

Суд начался 14 октября. Ни один из подозреваемых не выступил во время заседания. Следующее заседание состоится через две недели.

Напомним, в агвусте 2018 года Папа Римский Франциск попросил прощения за сексуальное насилие над детьми и вновь заявил, что хочет, чтобы свершилось правосудие.