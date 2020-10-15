Президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко.

Об этом стало известно 15 октября во время земельного форума «Земля - народу» на Черниговщине.

– Хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область, - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Анна Коваленко профессиональный человек. Президент вручил ей удостоверение.

Напомним, 12 сентября Глава Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко подал в отставку, чтобы «не усугублять конфликт» с правящей партией «Слуга Народа».