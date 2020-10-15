Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской провели встречи с жителями города.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первая встреча прошла на улице 3-я Слободская на ней выступили кандидаты в депутаты Андрей Нерода и Андрей Стахурский. Встреча началась со знакомства, после чего вместе с жителями кандидаты обсудили стратегию развития города, социальные программы и проблемы в районе.

Среди проблем можно выделить вопрос дальнейшей судьбы недостроя на 3-ей Слободской, после чего разговор с жителями перешёл к программам городской поддержки военнослужащих и незащищённых слоёв населения.

Вторая встреча прошла в районе сквера имени Чорновола, на встрече рассказал о себе и о своём направление в команде Татьяны кандидат в депутаты Юрий Степанец. Встреча началось с хорошего настроения и продолжилась в продуктивном диалоге с горожанами, вместе с жителями Юрий обсудил проблему большого количества бродячих собак в городе и поддержку малообеспеченных молодых семей.

В конце, кандидаты поблагодарили всех жителей принявших участие в обсуждении проблем на округах. Отметим, что все встречи проходят с соблюдением карантинных норм. Следите за анонсами , чтоб не пропустить следующую встречу.

Пресс-релиз