Сегодня, 15 октября, во время онлайн-брифинга директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Удовиченко рассказала об обеспеченности средствами защиты для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в учебных заведениях Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В начале Елена Удовиченко отметила, что 13 октября под председательством заместителя Николаевской ОГА Александра Трайтли было проведено селекторное совещание с руководителями районов, городов и объединенных территориальных общин, где одним из рассматриваемых вопросов было обеспечение средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами каждого участника образовательного процесса на соответствующих территориях.

По озвученной информации всех руководителей районов, городов и объединенных территориальных общин, в основном все учреждения дошкольного и общего среднего образования обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Так, по состоянию на 15 октября, практически все органы местного самоуправления выделили дополнительные средства для того, чтобы закупить соответствующие защитные средства для учебных заведений.

Елена Удовиченко обратила внимание на то, что именно органы местного самоуправления создают необходимое материально-техническое обеспечение для качественного образовательного процесса.

Кроме того, Елена Удовиченко еще раз подчеркнула, что в постановлении Главного государственного санитарного врача Украины №50 и №55 указано, что маски могут быть как фабричные так и сделанные вручную.

– Поэтому, многие заведения, в частности, учреждения интернатного типа, учреждения профессионального технического образования и заведения общего среднего образования объединили свои усилия и смогли за период подготовки к новому учебному году и, собственно, в период учебного года собственноручно изготовить маски для того, чтобы ими пользоваться, - отметила директор департамента образования и науки облгосадминистрации.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской ОГА



