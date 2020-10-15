Депутат николаевского городского совета, руководитель городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева убеждена, что отсутствие четких приоритетов в расходовании средств и внятной стратегии борьбы с короновирусом на местном уровне среди ряда чиновников исполнительной ветви власти отрицательно сказались на эпидемической ситуации в городе.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Как депутат с многолетним опытом, могу со всей ответственностью заявить: в значительной мере за ситуацию, сложившуюся сегодня в городе и области, ответственна не столько представительная, сколько исполнительная ветвь власти. Имея в своем распоряжении огромные суммы, они должны не распылять их на многотысячные зарплаты, доплаты и премии себе любимым, не в крайне сомнительную в плане целесообразности, своевременности и экономической обоснованности активность (за которую, опять же, потом себя награждать), а определиться с приоритетами, аккумулировать необходимые суммы и потратить их на действительно необходимые неотложные нужды, — заявила Елена Киселева.

Она подчеркнула, что имеет в виду далеко не всех бюджетников, а говорит руководителях департаментов и отделов, которые получают высокие зарплаты.

— Большинство из них — люди высоконравственные и самоотверженные. Работая за копейки, они в этих условиях ежедневно, каждый на своем месте - творят никому не заметные и, в основном, никем не оцененные подвиги. Речь о тех руководителях департаментов и отделов, которые, получая зарплаты в сто тысяч, в качестве отчета о своей работе могут разве что убедительно рассказать, что им мешает выполнять свои прямые обязанности, — подчеркнула она.

Депутат утверждает данная ситуация в работе исполнительной власти может измениться, если избиратели не будут поддаваться на лозунги политиков и сделают осознанный выбор на предстоящих местных выборах.

— Говоря о таких вещах, я готова комментировать каждую цифру. Тем более, что журналистских расследований относительно схем, по которым работают почти все наши коммунальные предприятия, и по которым заключаются сделки на выполнение работ, хватает. К сожалению, не хватает только политической воли, наконец, навести в этом порядок. Когда сохраняется такое положение вещей, то нельзя не заметить четкой альтернативы: тот, кто потворствует подобному — или дремучий непрофессионал, потому что не видит того, что происходит у него под носом, и тогда ему не следует занимать место руководителя, или соучастник, и тогда странно, что его деятельность продолжается, оставаясь вне поля зрения компетентных органов, которые, опять-таки: «или-или». Разорвать этот порочный круг можно только осознав свою ответственность за свой выбор, не веря лозунгам, а ориентируясь на дела, и — главное — четко контролирующие выбранную нами самими власть, — считает Елена Киселева.

пресс-релиз