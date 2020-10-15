Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Российская Федерация сообщила о своем выходе из консультативной группы по переговорам относительно крушения малайзийского боинга МН17. Он отметил, что Нидерланды сожалеют о таком решении российских властей.

Об этом Блок написал в Twitter.

– Нидерланды очень жалеют об этом решении. Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы, - отметил министр.

По его словам, правительство Нидерландов не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.

Напомним, Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине. Причиной названо поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле.