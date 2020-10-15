Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.
Об этом сообщает издание 24.kg.
— Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламент, — прим.). А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента, — заявил Канат Исаев.
Согласно Конституции страны, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер парламента.
Напомним, сегодня президент Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку на фоне протестов в стране после выборов.
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Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.
Об этом сообщает издание 24.kg.
— Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламент, — прим.). А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента, — заявил Канат Исаев.
Согласно Конституции страны, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер парламента.
Напомним, сегодня президент Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку на фоне протестов в стране после выборов.